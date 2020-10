Zawadzka usłyszała zarzuty. Wiemy, kto ją zastąpi w "PnŚ"

Przypomnijmy, że szukanie nowej prowadzącej do śniadaniówki TVP to pokłosie afery finansowej , w którą zamieszana jest Marcelina Zawadzka . 31-latka została oskarżona o oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur i pranie brudnych pieniędzy.

Celebrytka zapewniała o swej niewinności i tłumaczyła, że to osoby zajmujące się jej księgowością dopuściły się przestępstwa. Dla dobra sprawy zniknęła jednak z anteny TVP, gdzie prowadziła "The Voice of Poland" oraz "Pytanie na śniadanie".