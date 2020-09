Marcelina Zawadzka nie wróciła do pracy. Co się z nią dzieje?

Kariera Marceliny stanęła pod znakiem zapytania. Celebrytka zapewniała o swej niewinności i tłumaczyła, że to osoby zajmujące się jej księgowością, dopuściły się przestępstwa. Dla dobra sprawy zniknęła jednak z anteny TVP, gdzie prowadziła "The Voice of Poland" oraz "Pytanie na śniadanie". Stacja zapewniała jednak, że już pod koniec sierpnia prezentera wróci na antenę. Tak się jednak nie stało.