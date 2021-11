Zaskakująca decyzja Polsatu ws. "Kiepskich"

- "Świat według Kiepskich" się kręci i nadal będzie. Ten serial to wielka tradycja Polsatu i wielka wartość. Czy się to komuś podoba, czy nie. Dopóki jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, Andrzej Grabowski, chce grać tę rolę, to warto pisać te scenariusze, choćby tylko dla niego - komentowała niedawno Nina Terentiew.