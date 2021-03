"Świat według Kiepskich" będzie kontynuowany? Nina Terentiew zabrała głos

"Świat według Kiepskich" to najdłużej emitowany polski sitcom i drugi po "Klanie" najdłużej emitowany w Polsce serial. Pierwszy odcinek kultowej produkcji został wyemitowany na antenie Polsatu już blisko 22 lata temu. W ubiegłym roku zaczęły się pojawiać jednak informacje, jakoby przygody ukochanych przez widzów Kiepskich miały dobiec końca.

- "Świat według Kiepskich" się kręci i nadal będzie. Ten serial to wielka tradycja Polsatu i wielka wartość. Czy się to komuś podoba czy nie. Dopóki jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, Andrzej Grabowski, chce grać tę rolę, to warto pisać te scenariusze choćby tylko dla niego - zdradziła Terentiew.