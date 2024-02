Zarobki w TVP nie będą jawne. "Szykujemy skargę do sądu"

- Jestem zdziwiony podejściem TVP do naszego wniosku. Przypomnę, że całkiem niedawno posłowie otrzymywali informacje o wynagrodzeniach poprzedniej ekipy TVP. To były również wnioski o informacje, a Telewizja nie widziała problemu, by udostępnić dane. To niepokojące, że kwestie polityczne mają wpływ na to, czy ktoś dostaje lub nie dostaje pozytywnej odpowiedzi na swój wniosek o informacje - powiedział Szymon Ossowski w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.