TVP nie zamierza ujawniać zarobków gwiazd "Wiadomości". "Tajemnica przedsiębiorstwa"

Zarobki twarzy "Wiadomości" nie są jednak całkowicie owiane tajemnicą. W październiku ub.r. Onet dotarł do umów gospodarzy flagowego serwisu informacyjnego TVP. Według danych portalu Danuta Holecka miała zarobić za okres od września 2020 r. do stycznia 2023 r. niemal 1,4 mln zł. Edyta Lewandowska, która z publicznym nadawcą związana była roczną umową B2B, co miesiąc inkasowała 40 tys. zł netto. Marta Kielczyk z kolei mogła liczyć miesięcznie na ponad 42 tys. zł.