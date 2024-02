Zarobki Ogórek w Radiu Koszalin. Dużo powyżej średniej krajowej

Magdalena Ogórek to jedna z gwiazd TVP Info, która zniknęła z anteny po grudniowej rewolucji. Choć powtarzała jak mantrę narrację PiS o "zamachu Tuska na wolne media", to jednak w przeciwieństwie do swoich kolegów z telewizji i polityków, usunęła się w cień. A jak doskonale wiadomo, Ogórek była osobą wszechobecną w mediach publicznych za czasów poprzedniej władzy. Mowa nie tylko o TVP, ale też o szeregu publicznych radiostacji.