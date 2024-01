Zarobki Rachonia i Ogórek w Radiu Opole. Tak dorabiali pracownicy TVP

Nie tylko oni korzystali z tego. Także publicyści z prawicowych tygodników mogli liczyć na dodatkowe pieniądze. Piotr Gocek i Piotr Semka z "Do Rzeczy" mieli na antenie co drugi wtorek cykl "Co tam Panie w polityce?", na zmianę z Michałem Rachoniem i Piotrem Cywińskim z "Sieci" jako prowadzącymi "Spięcie". Ogórek z kolei współprowadziła piątkową "Sumę tygodnia" oraz miała sobotni cykl "Zagrabione".