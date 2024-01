Magdalena Ogórek zamieściła dziwaczny filmik. Tak spędza wolny czas

Co dalej z karierą Magdaleny Ogórek? Tego na razie nie wiadomo. Nic nie wskazuje na to, by miała pójść w ślady kolegów z TVP Info, którzy szybko przeskoczyli do Telewizji Republika. Autorka kilku książek o tematyce historycznej zdradziła jedynie w komentarzu na Instagramie, że zaczęła pisać kolejną.