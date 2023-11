Zapytano Górskiego o powrót do TVP. Jest jasna odpowiedź kabareciarza

- Na razie cieszy mnie to, że wrzucam na Instagramie i na swoim kanale na YouTube słuchowiska, czyli to, co się nie ukazało w "Młodych i moralnych". Nagraliśmy to w formie słuchowisk, np. cykl "Z Andrzejem na nartach". Teraz opublikowaliśmy pierwsze po ośmiu latach posiedzenie rządu z Donaldem Tuskiem, bo zakładam, że tak to się skończy. Widzę, że to się świetnie słucha, jest w pierwszej dziesiątce na karcie "Na czasie" YouTube.