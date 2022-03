Kolejny skandal z rosyjską dziennikarką. "Jest agentką Putina"

Była redaktorka zdradziła, że zamierzała odejść z propagandowej telewizji "od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji". - Myślałam o wyjściu na ulice, by zaprotestować z wieloma ludźmi, którzy znaleźli się w różnych miastach Rosji, ale ryzyko więzienia na karę do 15 lat i niemożność pokazania transparentu uczyniły tę akcją bezużyteczną – tłumaczyła Owsiannikowa, która postanowiła wtedy wykorzystać swoją pozycję do przeprowadzenia skuteczniejszego protestu.