Zapnijcie pasy i wciśnijcie gaz do dechy. "Pewnego razu na krajowej jedynce" to zaskakująco dobry serial

Jednak, aby dobrze bawić się w trakcie seansu, trzeba zapomnieć o realizmie i po prostu wsiąść do pociągu z czarnym humorem. Co cenne, scenariusz Doroty Traszki pozwala przyjrzeć się motywacjom każdego z bohaterów, choć nieraz prowadzi to do wytrącenia tempa akcji. Mimo to nie lada sztuką jest uchwycenie kilku skomplikowanych historii w tak krótkiej formie, nawet jeśli po niektórych wątkach pozostaje poczucie niedosytu. W końcu wspomniane tematy aborcji, alkoholizmu, kreowania fałszywego wizerunku w sieci, "łapania" mężczyzny na dziecko aż proszą się o rozwinięcie, jednak w tej produkcji stanowią tylko tło wydarzeń.