"Wielka woda" to majstersztyk Netfliksa. Najlepszy polski serial roku?

Katastrofa zbliża się wielkimi krokami, a twórcy serialu unikając epatowania paniką i melodramatyzmem pokazują stan wielkiej mobilizacji. Nie był on oczywiście wolny od cynicznych zachowań polityków czy egoistycznych postaw zwykłych ludzi, co świetnie oddają realistyczne dialogi w "Wielkiej wodzie". Zresztą scenariusz Kaspra Bajona i Kingi Krzemińskiej to majstersztyk - liczne wątki ukazujące powodziowy dramat w mikro i makroskali konsekwentnie są rozwijane w kolejnych odcinkach i każdy z nich znajduje swój finał. Trzeba jednak pamiętać, że "Wielka woda" jest produkcją fabularną, a nie dokumentalną, dlatego twórcy mogli pozwolić sobie na pewne uproszczenia i zabiegi dla zbudowania dramaturgii.