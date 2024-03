Zamienił Dowbor na Romanowską. "Upierałem się"

Pierwszy sezon "Nasz nowy dom" z nową prowadzącą odnotował spory spadek oglądalności. Czy oznacza to, że Elżbieta Romanowska również może obawiać się "wymiany na nowszy model"? Wygląda na to, że nie. Dyrektor programowy Polsatu zapewnia, że jest zadowolony ze swojej decyzji. Liczy na to, że widzowie będą takiego samego zdania.