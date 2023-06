Elżbieta Romanowska zaczęła pracę w "Nasz nowy dom". Nie spodziewała się takiego hejtu

- Tu nie ma gotowego scenariusza. To nie są kwestie, które mogę zapamiętać. Oczywiście, oglądała odcinki z udziałem pani Katarzyny Dowbor. Sama się przy nich wzruszałam i cieszyłam szczęściem bohaterów, gdy dowiadywali się, że ich dom zostanie wyremontowany. Ale nie traktuję wcześniejszych serii jako wyznacznika. Ja nie będę się starała nikogo zastępować, bo to niemożliwe. Postaram się stworzyć coś nowego. Mam dużo energii do działania. Dla naszych uczestników to nowa, stresująca sytuacja. Próbuję ich przez nią przeprowadzić, wyciągam do nich dłoń. Chcę, by poczuli, że nie emocje to nic złego. Jest czas na łzy, które mogą być oczyszczające, bo jak mówi przysłowie, po burzy przychodzi słońce - dodała w wywiadzie.