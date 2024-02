"Zły człowiek z Polsatu". Ani trochę nie żałuje rozstania z Dowbor

Katarzyna Dowbor zapytana o to, czy ogląda "Nasz nowy dom" odpowiedziała: - Nie oglądałam programu. To trochę moje dziecko, byłam przy jego tworzeniu, więc po co sobie ból zadawać? W ostatniej rozmowie z "Super Expressem" Edward Miszczak twierdzi, że dzięki jego decyzji dziennikarka zyskała nowe możliwości rozwoju.