"Zakochani po uszy" znikną z anteny. TVN podał powód

"Zakochani po uszy" był pomyślany jako pierwszy oryginalny serial obyczajowy nadawany codziennie w TVN7. Obecnie premierowe odcinki można oglądać od poniedziałku do czwartku, ale wkrótce to się zmieni. Jak podaje portal Wirtualne Media, od 8 lipca nowe epizody będą nadawane od poniedziałku do środy, a na przełomie sierpnia i września serial zostanie zdjęty z anteny.