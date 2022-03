"Zakładanie z góry, że Marina Owsiannikowa jest prowokatorką jest głupie, niesprawiedliwe i krzywdzące". Ekspert wyjaśnia

Domaganie się zmniejszenia sankcji wobec Rosji uważam za niesłuszne i krótkowzroczne. To efekt działania rosyjskiego lobby. To w końcu właśnie sankcje doprowadziły do upadku ZSRR. Natomiast jej apele o złagodzenie sankcji można tłumaczyć na dwa sposoby. Obawy o los własny i najbliższych. Służby rosyjskie mają całe instrumentarium do szantażu dysydentów. Z drugiej strony, może za tym stać autentyczne przekonanie, że sankcje dotyczą przede wszystkim "zwykłych ludzi", a nie prominentów.