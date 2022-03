Rosyjska dziennikarka żali się na sankcje. Szabłowski: "nic innego, jak ustawka rosyjskich służb"

Równie szybko pojawiły się wątpliwości co do prawdziwych intencji Owsiannikowej. Zwolniono ją do domu, wypowiadała się publicznie. Pojawiły się podejrzenia, że akcja była ustawką Kremla. - Starałam się poruszyć rosyjską opinię publiczną, żeby ludzie zastanowili się, co się dzieje, a nie siedzieli przerażeni w swoich norach. Rosjanie myślą bardzo powoli, ale w końcu dochodzą do punktu wrzenia. Ludzie potrzebują trochę czasu, aby uświadomić sobie, czym teraz stało się ich życie - powiedziała w "Nowej Gazecie".