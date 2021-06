Zakaz kontaktów seksualnych. Producentka o kulisach show Netfliksa

"Too hot to handle" to budzący niemałe emocje format Netfliksa. Show polega na tym, że dziesięcioro nieświadomych zasad programu uczestników trafia do rajskiej willi. Są przekonani, że przez następne kilka, kilkanaście dni będą imprezowali i korzystali z życia pełnymi garściami. Wszyscy są singlami, więc w domyśle mają połączyć się w pary i randkować. Po kilku godzinach dowiadują się, że chodzi o coś zupełnie innego. Lana (sztuczna inteligencja) informuje ich o zakazie jakichkolwiek kontaktów seksualnych. Wszystkie zbliżenia karane są finansowo.