Gdzie bawią się uczestnicy "Too hot to handle"? Cena za nocleg wprawia w osłupienie

Kompleks Turtle Tail Estate często gości znanych i wpływowych gości. Jednym z nich była Rihanna. Zwykłemu śmiertelnikowi trudno byłoby uzyskać termin noclegu w tym miejscu, a co dopiero go opłacić! Doba bowiem kosztuje 10 tys. dol. Mimo to chętnych nie brakuje - obecnie wszystkie pokoje są zarezerwowane aż do grudnia 2022 r.