Show Netfliksa wraca. Uczestnicy nie wiedzą, co ich czeka

Nie mają pojęcia, do jakiego show się zgłosili, ani jakie są zasady. W show Netfliksa "Too hot to handle" uczestnikami są atrakcyjni single i singielki, którzy nie mogą mieć między sobą żadnych intymnych kontaktów, jeśli chcą zgarnąć główną nagrodę. Do zdobycia jest 100 tys. dolarów, ale suma ta kurczy się za każdym razem, gdy ktoś złamie zasady. Pocałunki, intymny dotyk, seks - są tu karane utratą pieniędzy.