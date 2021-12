Jennifer Coolidge zagrała Polkę w amerykańskim hicie. "Mam nadzieję, że Polacy mi kiedyś wybaczą"

Jak bohater Jake’a Lacy’ego - wszyscy znamy takiego kolesia, który próbuje podnieść standard pokoju hotelowego, który zajmuje, co staje się jego obsesją. Spotykałam się z kimś takim milion razy. Zresztą, co tu ukrywać - sama byłam taką kretynką. Przybyłam do hotelu i zauważyłam, że drzwi obok pomalowane są na inny kolor; przedstawiają jakiś obraz. Zastanawiałam się, jak ten pokój wygląda zamiast zaakceptować to, co miałam. Myślę, że to wynika z nudy. Uwielbiam, gdy Mike opisuje to, czego ludzie kompletnie nie widzą w sobie.