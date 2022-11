Zagadka "Rolnik szuka żony" rozwikłana. Wiadomo, kim jest tajemnicza dziewczyna

To już przedostatni odcinek "Rolnik szuka żony". Czterech panów i jedna dziewczyna dokonali wyborów i spędzają ze swoimi sympatiami romantyczne weekendy. Niestety jeden z nich, Mateusz, nie miał tyle szczęścia co inni. Nie udało mu się nawiązać relacji z żadną z zaproszonych na gospodarstwo kandydatek. Miał wobec nich same oczekiwania, atakował je pytaniami, spodziewał się ich adoracji. Na domiar złego jedna z nich oczerniała go w prywatnych wiadomościach.