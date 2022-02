"Zabiłam swojego męża". Nowy mocny serial kryminalny

Główna bohaterka, Anna jest bardzo inteligentną kobietą, podobnie jak jej mąż skończyła studia prawnicze, ale porzuciła pracę, by odciążyć go od domowych obowiązków. Gasi swój blask, by jej mąż mógł lśnić. To się kończy, gdy wreszcie pęka bańka strachu i przemocy, w której żyje na co dzień. Po dramatycznych wydarzeniach, w wyniku których jej mąż zapada się pod ziemię, zaczyna działać instynkt przetrwania. Gdy dowiaduje się, że jej dziecku grozi niebezpieczeństwo, postanawia uciekać, bo i tak nie ma już nic do stracenia.