"Zabić ból". Miliardowy majątek zbity na cierpieniu

W "Zabić ból" twórcy skupiają się na wielu postaciach i wielu wątkach, choć każda fabularna nitka ma swojego własnego bohatera. Niestety coś, co miało potencjał być projektem na miarę "Erin Brockovich" Soderbergha, ostatecznie nie spełnia pokładanych nadziei. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to kwestia doboru formy opowiadania. Gdyby nie obecność Brodericka w początkowych scenach widz mógłby mieć trudność z ustaleniem, czy oglądamy rodzaj fabularyzowanego dokumentu, czy próbkę cyklu "prawdziwe historie". Po drugie, faktyczne, rzetelne zawiązanie akcji ma miejsce dopiero około trzeciego odcinka z sześciu, co sprawia, że jest to produkcja tylko dla wytrwałych. Z bohaterami trudno się utożsamić i chociaż wszyscy grają poprawnie (a przecież to znane nazwiska - poza Broderickiem występują Taylor Kitsch, Uzo Aduba czy obsadzana coraz częściej West Duchovny – córka Davida i Tei Leoni), nie sposób z tych bohaterów wykrzesać energii, czegoś ponad jakość telewizyjną, minimalny standard.