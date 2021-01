Zabawna wpadka w "Wiadomościach". Dziennikarz rozglądał się w popłochu

Inauguracja Joe Bidena na 46. prezydenta USA zdominowała we środę 20 stycznia media. Oczy wszystkich zwróciły się na Waszyngton, gdzie doszło do zaprzysiężenia w warunkach wymuszonych wymogami bezpieczeństwa – pandemią i groźbą kolejnych zamieszek. Do stolicy USA przelecieli dziennikarze z całego świata. Wysłannikami "Wiadomości" byli Michał Adamczyk i reporter Marcin Tulicki, którzy łączyli się z Danutą Holecką.