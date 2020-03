"Zabawa w chowanego" Tomasza Sekielskiego: nie ma decyzji o premierze

Premiera filmu o pedofilii w Kościele Katolickim "Zabawa w chowanego" przewidywana była na 28 marca. Bracia Tomasz i Marek Sekielscy wciąż zastanawiają się, czy zostawić tę datę, czy jednak przesunąć premierę ze względu na pandemię.

Telefon Tomasza Sekielskiego odbiera jego żona, Anna Sekielska. Mówi WP, że według jej wiedzy film "Zabawa w chowanego", czyli druga część "Tylko nie mów nikomu", ma trafić na YouTube zgodnie z planem, czyli 28 marca. – Z tego co wiem, to na razie nie ma żadnych zmian – mówi Anna Sekielska. – Jedyna zmiana to fakt, że premiera kinowa dla patronów została odwołana.