Z Niemiec płynie krew i brokat. Gorąco w finale Eurowizji

Lord of the Lost to reprezentacja Niemiec, która trafiła do finału Eurowizji prosto z krajowej preselekcji. Nasi zachodni sąsiedzi należą bowiem do "wielkiej piątki", czyli krajów-założycieli Konkursu Piosenki Eurowizji (obok Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch), które nie muszą się martwić o miejsce w finale.