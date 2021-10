"You", sezon 3: Trup się ściele gęsto. Czy dla miłości można zrobić wszystko? [RECENZJA]

Nie zmienia to faktu, że tkana gęsto przez nich sieć wciąga widza i intryguje, choć już w mniejszym stopniu niż zeszłym razem. Bo o ile pierwszy sezon był świeży, drugi fajnie rozwijał historię, to trzeci niestety powiela dobrze znane schematy. Czy do tej historii da się dopisać kolejny zaskakujący rozdział? Przekonamy się za jakiś czas. Zachęcony sukcesem Netfliks już zapowiedział, że "You" powróci z czwartym sezonem.