Wzruszył jurorów do łez. Postanowili po występie z nim zaśpiewać

Norbert Wronka zaprezentował się jako ostatni uczestnik pierwszego odcinka 13. edycji "The Voice of Poland". 18-letni chłopak wykonał piosenkę "Tears In Heaven" Erica Claptona, a po występie spotkał się z wyjątkową reakcją jurorów, którzy nie ukrywali łez wzruszenia. Ostatecznie Norbert postanowił, że dołączy do drużyny Lanberry i to pod jej skrzydłami będzie walczył o przejście do kolejnych etapów show.