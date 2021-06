Wzruszające sceny na antenie TVN24. Wojciech Raczyński po 24 latach odchodzi z telewizji

W środowy poranek, tuż po godzinie 10, w studiu programu "Wstajesz i wiesz" pojawił się Wojciech Raczyński. Znany synoptyk, który pracę w TVN zaczął jesienią 1997 roku, po 24 latach przechodzi na emeryturę. W rozmowie z gospodarzem poranka wspominał, jak potoczyły się jego zawodowe losy. Pracę synoptyka zaczynał pod koniec lat 60. na lotnisku. Później trafił do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z bogatym doświadczeniem stamtąd przyszedł do nowo powstałej telewizji, z którą związał się już do końca swojego zawodowego życia. Raczyński od podstaw tworzył redakcję TVN Meteo, był jej fundamentem.