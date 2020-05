Wzruszająca historia Wojciecha z "Sanatorium miłości". Poszedł do programu, by odnaleźć córkę

Wojciech Stankiewicz nie znalazł szczęścia w "Sanatorium miłości", choć nie to było dla niego najważniejsze w czasie pobytu w Ustroniu. Głównym powodem, dlaczego zgłosił się do programu TVP, była chęć odnalezienia córki Katarzyny, która odwróciła się od niego, gdy ten rozwiódł się z jej z matką. Po jego drugim ślubie całkowicie urwała kontakt. Wojciech miał okazję na specjalne wystąpienie, w którym apelował do córki, by się do niego odezwała, jeśli będzie to oglądać.