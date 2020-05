Jarosław Jakimowicz wysłał byłemu dziennikarzowi TVP wulgarną wiadomość

Jarosław Jakimowicz , który wiele lat temu zasłynął rolą w "Młodych wilkach", w ostatnim czasie zadziwia swoimi publicznymi wypowiedziami. Słynie już m.in. z rasistowskich i antysemickich komentarzy, dał się też poznać jako homofob. Po nienawistnych komentarzach mówił w wywiadach, że stracił rolę w serialu. To wtedy TVP Info zaczęło go zapraszać na antenę, gdzie opowiadał, że padł ofiarą hejtu.

Na początku listopada wystąpił w programie TVP Info, którego głównym gościem był Antoni Macierewicz . Jakimowicz wówczas uścisnął dłoń politykowi. - Ja mam 50 lat. Dziękuję za te 50 lat walki o niepodległość, dziękuję za kraj, w którym żyję. W imieniu moich dzieci, Polaków, wszystkich tych, którzy rozumieją to i inaczej rozumieją. Dziękuję bardzo. Naprawdę jestem dumny i zaszczycony - powiedział wówczas Jakimowicz do Macierewicza.

"Posłuchaj, podstarzały frajerze, masz coś do mnie, to weź numer do Maćka i się spotkamy, fajo i impotencie, to ci wytłumaczę parę spraw. Jesteś gotów parówo, to czekam, kiedy chcesz. Tylko bez psiarni, żebyś się nie skarżył, bo z ryja na konfidenta wyglądasz" – czytamy w wiadomości udostępnionej przez Matczaka.