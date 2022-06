Wystarczyło jedno zdjęcie Popek i Babiarza. Internauci kpią z "Wielkiego testu TVP o lesie"

W najbliższą środę 22 czerwca Anna Popek i Przemysław Babiarz poprowadzą "Wielki test o lesie", do którego TVP zaprasza wspólnie z Lasami Państwowymi. Sposób, w jaki stacja postanowiła wypromować to wydarzenie, wywołał sporo kontrowersji w sieci. Wszystko przez to, że prezenterzy zostali nagrani, jak rąbią "drewno" piłą.