Anna Popek wdzięczyła się do kamery, śpiewając "Bo we mnie jest seks"

Zdaje się, że producenci TVP Info, na antenie której Popek prowadzi program "Wstaje dzień", nie muszą jej namawiać do wdzięczenia się przed widzami. A potem wykorzystują to do promocji porannego pasma. Na oficjalnym profilu programu na Twitterze niemal każdy post jest zilustrowany zdjęciem Popek. Niektóre z nich bardziej pasowałaby na rozkładówki pism dla panów niż na profil poważnej stacji informacyjnej.