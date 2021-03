Wpadka na wizji TVP Info. Zwolennicy aborcji będą zachwyceni

24 marca to Narodowy Dzień Życia, świeckie święto ustanowione w 2004 r., kiedy u władzy było SLD (drugi rząd Marka Belki), a stanowisko prezydenta obejmował Aleksander Kwaśniewski. O fakcie istnienia takiego święta poinformowała widzów TVP Info Anna Popek, która jak zwykle o 6 rano prowadziła program "Wstaje dzień".

- Dzień dobry, jest środa 6 rano, Anna Popek, witam państwa. Co dzisiaj? Dzisiaj Narodowy Dzień Życia – mówiła prezenterka, która chyba nie do końca przygotowała się do powitalnej przemowy. Po tych słowach padło bowiem zaskakujące, biorąc pod uwagę poglądy Popek, stwierdzenie, że "życie zaczyna się od narodzin".