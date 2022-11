Wystąpiła w TVN z apelem do kobiet. "Zawiesić rozmnażanie się"

- Cieszę się z każdych takich durnot prezesa i PiS-u, bo wydaje mi się, że to daje nam tylko jeszcze większy przyczynek do tego, aby "odwdzięczyć się" za to, że odebrano nam w tym kraju prawa reprodukcyjne, za utrudniony dostęp do aborcji, właściwie praktycznie żaden w tym momencie. Za słaby dostęp do antykoncepcji, badań prenatalnych. Uważam, że to co zrobił Kaczyński i ten rechot, sprzyja temu, aby teraz podjąć taką decyzję - świadomie kieruję apel do Polek i mieszkanek Polski, aby rzeczywiście zawiesić rozmnażanie się - powiedziała na antenie.