Wystąpi w preselekcjach do Eurowizji przed Edytą Górniak. Kuba Szmajkowski zdradza, dlaczego mu zależy, by dobrze wypaść przed piosenkarką

- Na preselekcjach do Eurowizji mógłbym występować co roku bo to dla mnie wielka frajda - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Kuba Szmajkowski. Młody piosenkarz już w niedzielę 26 lutego zaprezentuje się widzom TVP1 ze swoją eurowizyjną propozycją zatytułowaną "You Do Me". Wokalista wystąpi m.in. przed Edytą Górniak, która będzie przewodniczącą składu jurorskiego. Nam opowiada, dlaczego to dla niego ważne, by dobrze zaprezentować się przed artystką.