Znamy wszystkie propozycje na preselekcje do Eurowizji. Przyglądamy się, kto realnie ma szansę pojechać do Liverpoolu

Już lada moment wszystko będzie jasne. W niedzielę tuż po godz. 19:00 dowiemy się, kto w tym roku pojedzie do Liverpoolu reprezentować nasz kraj na Konkursie Piosenki Eurowizji 2023. Poznaliśmy już wszystkie propozycje artystów, którzy 26 lutego zaprezentują się na scenie podczas finałowego konkursu preselekcji. Kto ma największą szansę, by wygrać? Przeanalizowaliśmy wszystkie propozycje wykonawców, którzy w tym roku zgłosili się do preselekcji.