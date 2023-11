Wyrzucono go z Trójki. "To i tak nie jest najgorsze, co widziałem w mediach publicznych"

Nie. Tam działo się dużo rzeczy, które odbierałem jako tworzenie złej atmosfery, a czasem po prostu mobbing. Ważnym narzędziem do tego celu jest np. grafik prowadzenia audycji. Problem polega na tym, że jest ogłaszany bardzo późno, co trzyma wszystkich w szachu, bo nie wiedzą do ostatniej chwili, co i kiedy będą prowadzić. Inne napięcia rodziły się nieustannie przy okazji przygotowań do audycji "Zapraszamy do Trójki". Moje propozycje tematów były konsekwentnie odrzucane na kolegiach - jak mantrę słyszałem "nie", choć wiem, że to były ciekawe pomysły. Do tego bardzo często powtarzano, że mam tak prowadzić audycję, żeby prowokować słuchaczy do dzwonienia do studia. Wszystkimi możliwymi metodami - mówiąc wprost słyszałem sugestie, żeby ich "wkurwiać", wtedy będą dzwonić.