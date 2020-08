Wypadek na rowerze okazał się bardzo poważny. Simon Cowell przeszedł długą operację

Jak informowaliśmy wcześniej, do niepozornego, ale bardzo poważnego w skutkach wypadku doszło w sobotę 8. sierpnia przed domem gwiazdora w Malibu. Cowell przebywał tam z rodziną i testował nowy rower elektryczny. Coś poszło nie tak, bowiem tego samego dnia juror amerykańskiego "Mam talent" trafił do szpitala i konieczna była operacja.

- Simon zranił sobie plecy i został zabrany do szpitala. Czuje się dobrze, jest pod stałą obserwacją. Trafił w najlepsze możliwe ręce – mówił informator "The Hollywood Reporter". Wkrótce okazało się, że sprawa jest poważniejsza, niż się początkowo wydawało.

Kolejne doniesienia mówiły, że upadek doprowadził do złamania (w grę wchodzi nawet złamanie kręgosłupa). W niedzielę wieczorem serwis TMZ potwierdził, że Cowell przeszedł 6-godzinną operację. Jego obecny stan jest nieznany. Nie wiadomo również, co z kolejną edycją "America's Got Talent". Program z jego udziałem ma planowo ruszyć już 11. sierpnia.