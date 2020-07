"Mam talent": Klaudia Kulawik zmieniła się nie do poznania. Co słychać u finalistki programu?

W 2008 r. Klaudia Kulawik podbiła serca widzów w programie "Mam talent". Miała zaledwie 11 lat, gdy doszła do finału show. Czarowała głosem i osobowością. Choć była wtedy małą dziewczynką, miała potężny głos. Taki, który wywołał mnóstwo emocji, gdy zaczęła śpiewać "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena. Tego występu nie da się zapomnieć i niewątpliwie przeszedł on do historii "Mam talent".