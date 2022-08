Wymowne zakończenie antywojennego koncertu. Tak Polsat okazał wsparcie Ukrainie

Antywojenne piosenki nawiązywały nie tylko do obecnej sytuacji w Ukrainie. Artyści sięgali do klasyki – ze sceny płynęły "Blowing in the wind" i "Knocking on heaven’s door" Boba Dylana, "Wind of change" Scorpions, "Imagine" Johnna Lennona, a to tylko kilka przykładów. Nie brakowało też polskiej klasyki: Kaczmarskiego, Maleńczuka czy Lao Che. Ze sceny nawiązywano do dramatycznych wydarzeń w Bośni, Syrii, Afganistanie, Wietnamie, Anglii, Irlandii – to był manifest przeciwko każdej zbrojnej agresji wymierzonej przeciwko ludzkości.