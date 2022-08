Antywojenny manifest w Polsacie. Putin wśród krwawych dyktatorów

Drugi dzień Earth Festiwalu w Uniejowie to mocny, antywojenny manifest. Artyści, którzy pojawili się na scenie, zaśpiewali najsłynniejsze protestsongi sprzeciwiające się wojnie. Nawiązywali nie tylko do tej, która rozgrywa się w Ukrainie, choć to ona, trwając już od pół roku, nadawała ton szczególnemu koncertowi.