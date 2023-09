Wygrała w sądzie z TVN. Przez lata była producentką "Rozmów w toku"

- Jak zostałam producentką, wróciłam do sprawy. Usłyszałam: "Albo pani akceptuje to, co jest, pani Jolu, albo…" i tu rozłożenie rąk - wyznała kobieta, która w 2018 r. miała też doświadczyć mobbingu. Sprawę zgłosiła przełożonym. - Powstała komisja, w której zasiadali tylko ludzie związani z TVN, nigdy się nie dowiedziałam, jakie były wyniki prac tej komisji. No i podziękowano mi za współpracę - wyznała Hofer.