Wygrała "Milionerów". Teraz sprawdziła się w teleturnieju TVP

Kant-Wysocka opowiadała, że za wygrany milion chciałaby kupić mieszkanie z widokiem na Zatokę Gdańską. W 2019 r. to marzenie z takim budżetem było praktycznie niemożliwe do zrealizowania. Trzy miesiące po programie pochwaliła się jednak odebraniem kluczy do własnego M, znajdującego się kilka kilometrów od plaży.