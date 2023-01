Doigrali się. Milionerzy z telewizji trafili za kraty na długą odsiadkę

Chrisleyowie ostatecznie odpowiedzieli za oszustwa bankowe i uchylanie się od płacenia podatków oraz składanie bankom fałszywych dokumentów. Robili to, by zaciągać kolejne kredyty i finansować rozrzutny styl życia, który prezentowali przed kamerami. Prokuratura wyliczyła, że przez lata oszukali banki i urząd skarbowy na 30 mln dol. Wyrok, jaki usłyszeli, to 12 lat pozbawienia wolności dla Todda i 7 lat dla Julie.