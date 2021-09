Wydarzenia24: totalna zmiana. Widzowie wybrali

Już po sześciu dniach od startu ujawniono, że średnia minutowa widownia stacji wynosi 14 tys. odbiorców. "Przełożyło się to na 0,25 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 0,28 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 0,31 proc. wśród widzów w wieku od 16 do 59 lat" - czytamy w analizie przekazanej portalowi Wirtualne Media przez One House, a opracowanej na podstawie danych Nielsen Audience Measurement.