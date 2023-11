Wycięli sceny z gry, teraz trafią do serialu? Fani się ucieszą

Od premiery tytułu minął już prawie rok, a serial wciąż jest żywy w świadomości widzów, zwłaszcza dzięki internetowym memom. Jak czytamy w opisie, rozgrywający się w 20 lat po zniszczeniu cywilizacji serial opowiada o Joelu, zaprawionym w bojach ocalałym, który zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się podróżą po zniszczonych Stanach Zjednoczonych.

"The Last of Us". Będzie rekord. Takich tłumów przed ekranami dawno nie było

W przypadku ekranizacji gry "The Last of Us" krytycy i widzowie byli zgodni: pierwsi ocenili produkcję aż na 96 proc. w skali "świeżości" (recenzenci przyznają zgnitego pomidora tytułom, które uznają za słabej jakości), a 89 proc. drugich zagłosowała na "tak" w serwisie Rotten Tomatoes. Teraz fani czekają na drugi sezon, który prawdopodobnie ukaże się dopiero w 2025 r. Prace już się jednak rozpoczęły.

Jak informuje Entertainment Weekly, niedawno studio Naughty Dog, w którym powstała gra, podało do wiadomości, że w przyszłym roku do sprzedaży trafi odświeżona wersja drugiej części gry z 2020 r. W przeznaczonym na PlayStation 5 wydaniu znajdą się również dodatkowe funkcje, m.in. "Zaginione Poziomy" – pakiet rozgrywek, które zostały wycięte z oryginalnej gry z 2013 r.

Neil Druckmann, współtwórca gier i serialu HBO (wraz z Craigem Mazinem), zdradził w wymianie mailowej z magazynem, że te fragmenty mogą znaleźć się też w drugim sezonie ekranowej serii. "W ramach zapowiedzi powiem, że w serialu zaplanowano co najmniej jeden element z wersji skróconej. Mówię to z zastrzeżeniem, że nie rozpoczęliśmy jeszcze zdjęć i wszystko może się zmienić w zależności od tego, co ostatecznie uznamy za najlepsze dla produkcji" – zdradził filmowiec.

Wpadka w "The Last of Us". Myśleli, że nikt tego nie zauważy?

Zgodnie ze słowami Druckmanna przytoczonymi przez Entertainment Weekly "Zaginione Poziomy" mają przede wszystkim dać graczom (a później może i widzom) wgląd w to, w jaki sposób rozwijała się oryginalna historia. Nie są one jeszcze ukończone, ale wiadomo już, że będą zawierać interaktywne elementy oraz opatrzone zostaną komentarzem twórców. Wśród dodatkowych fragmentów znajdzie się m.in. "rozszerzona scena imprezy w Jackson, która zapewni lepszy wgląd w życie Ellie w mieście". Twórca ma nadzieję, że fani docenią możliwość wejrzenia w proces powstawania gry.

O czym opowie drugi sezon "The Last of Us"?